Украинский генерал в отставке назвал "пощечиной" Залужному перестановки Зеленского в ВСУ

Президент Украины проявил неуважение к главнокомандующему украинской армией, без согласования уволив командующего силами специальных операций Виктора Хоренко, считает Сергей Кривонос

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский проявил неуважение к главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному, без согласования уволив командующего силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Хоренко. Такие действия стали пощечиной Залужному и армии, считает экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос.

"С моей точки зрения, этот факт, который мы увидели, - это неуважение в первую очередь к ССО со стороны тех, кто принимал такое решение, неуважение к главнокомандующему вооруженными силами, его поставили перед фактом, понимаете. Хотя согласно военной иерархии генерал Хоренко подчиняется генералу Залужному. Именно генерал Залужный должен был в крайнем случае хотя бы знать, что есть такая инициатива со стороны [министра обороны Рустема] Умерова", - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".

По его словам, Умеров не поставил Залужного в известность об увольнении Хоренко, напрямую отправив документы Зеленскому. "Понимаете, это пощечина со стороны президента вооруженным силам и пощечина главнокомандующему, его поставили перед фактом", - подчеркнул Кривонос. При этом он отметил, что Умеров не служил в армии, "успешно откосив, как и все руководство страны".

3 ноября Зеленский уволил Хоренко с должности командующего ССО, которую тот занимал с июля 2022 года, и назначил Сергея Лупанчука на его место. Позднее в вечернем видеообращении президент сообщил, что Хоренко будет выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны Украины. Сам Хоренко сообщил, что узнал о своем увольнении из СМИ и ничего не знает о причинах такого решения. По его словам, у Залужного претензий к нему не было, и главком сам оказался не в курсе произошедшего. При этом бывший командующий ССО ушел от четкого ответа на вопрос, не было ли у него конфликта с офисом президента или с кем-то из командования ВСУ. Позже в офисе Зеленского заявили, что уволили Хоренко по представлению министра обороны, однако сам Умеров отказался раскрыть причины такого решения.

Перед этим в офисе президента Зеленского вызвало большое раздражение интервью Залужного британскому журналу The Economist, в котором главнокомандующий признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента заявили, в частности, что высказывания Залужного вызвали панику у руководства стран Запада, и жестко раскритиковали все интервью. Как пишет украинское издание "Страна", заявления главкома породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты страны.