Гутерриш: суды сами примут решение о расследовании военных преступлений ХАМАС и Израиля

Генсек ООН отметил, что исполнительная власть никогда не должна вмешиваться в работу судов

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение о расследовании военных преступлений радикального палестинского движения ХАМАС и Израиля суды должны принять самостоятельно.

На конференции, организованной агентством Reuters, Гутерриша спросили, считает ли он, что военные преступления, в совершении которых обвиняют как ХАМАС, так и Израиль, должны быть расследованы, чтобы виновные понесли наказание. Генсеку также напомнили, что не все страны признают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

"Это решать судам. Одна из вещей, который я уяснил, когда занимался политикой у себя в стране (в Португалии - прим. ТАСС), заключается в том, что исполнительная власть никогда не должна вмешиваться в работу судов. Я никогда не буду вмешиваться в работу судов. Но я действительно убежден в важности МУС. Мы будем делать все возможное, чтобы во всех конфликтных ситуациях, в которых действует МУС, поддерживать его, полностью уважая его независимость", - сказал он.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал подать иск в МУС против Израиля за совершенные им преступления против палестинцев.