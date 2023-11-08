Помощник Блинкена призвал Конгресс не сворачивать поддержку Украины

Джеймс О'Брайен опроверг мнение о том, что Вашингтон помогает Киеву больше европейских союзников

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал американский Конгресс не сворачивать поддержку Украины, опровергнув мнение о том, что Вашингтон помогает Киеву больше европейских союзников.

"С нами более 40 стран. Они предоставляют Украине гораздо больше помощи, чем мы. Это около $91 млрд по сравнению с нашими $70 млрд", - сказал дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Он добавил, что Европа приняла 4,5 млн украинцев, что обошлось ей примерно в $18 млрд, а также готовит дополнительный пакет помощи Киеву в размере €50 млрд. "Мы должны идти вперед вместе с ними [Европой]", - подчеркнул О'Брайен.

"Меня всегда учили тому, что если ты бросаешь работу на середине пути, тебе придется вернуться и делать все сначала. Сейчас украинцы выполняют эту работу, потому что все происходит на их территории. Но если мы их бросим, то потом эту работу придется делать кому-нибудь другому, и, скорее всего, это будем мы", - сказал дипломат.

Администрация США направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.