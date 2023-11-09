Зампостпреда КНР при ООН заявил, что поток оружия усугубляет кризис на Украине

Гэн Шуан призвал "обладающие наибольшим влиянием страны" сыграть "положительную роль", а не затягивать и не обострять конфликт

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Постоянные поставки оружия на поле боевых действий на Украине лишь усугубляют кризис и не способствуют его разрешению. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном по инициативе России в связи с ударами Украины по Донецку 7 ноября.

"Неиссякаемый поток вооружений на поле боевых действий лишь усугубляет и затягивает украинский кризис и ввергает еще больше невинных жизней в бездны страдания. Мы призываем все стороны, особенно обладающие наибольшим влиянием страны, сыграть по-настоящему положительную роль, а не усугублять конфронтацию, затягивать войну и обострять напряженность", - сказал он.

Как заявил во время заседания постпред РФ при ООН Василий Небензя, Украина согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению. Он не сомневается, что Киев нарушил нормы международного гуманитарного права, в очередной раз атаковав гражданскую инфраструктуру Донецка.