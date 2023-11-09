Иордания отвергла идею перехода Газы под внешнее управление по окончании войны

Королевство также выступает против "любых сценариев", при которых проблема анклава рассматривается отдельно от ситуации на Западном берегу реки Иордан

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Иордания отвергает любые рассуждения о передаче управления сектором Газа каким-либо внешним силам после окончания военных действий. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов королевства Айман ас-Сафади.

По словам ас-Сафади, которые приводит агентство Petra, его страна "отвергает любые разговоры о послевоенном управлении Газой через арабские или неарабские силы", а также выступает против "любых сценариев", при которых проблема Газы рассматривается отдельно от ситуации на Западном берегу реки Иордан.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках своего визита в Японию отметил, что сектор Газа не может управляться в будущем ни движением ХАМАС, ни Израилем. Он допустил, что анклаву потребуется некий "переходный период". В ХАМАС же назвали движение "неотъемлемой частью палестинского народа", а любые рассуждения о Газе после ХАМАС - недопустимыми.