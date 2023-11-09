8 ноября, 23:49

Трамп не исключил, что может выбрать Такера Карлсона вице-президентом

Такер Карлсон. AP Photo/ Richard Drew, File
Такер Карлсон
© AP Photo/ Richard Drew, File

Бывший американский лидер назвал журналиста "человеком со здравым смыслом"

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть кандидатуру журналиста Такера Карлсона на позицию своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году.

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"Я бы сказал да, - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего в интервью для шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона, отрывки которого были размещены на странице шоу в социальной сети X (ранее Twitter). - Он человек со здравым смыслом".

Помимо этого бывший американский лидер не исключил, что может выбрать своим вице-президентом одного из тех, кто сейчас претендует на выдвижение кандидатом на пост президент США от Республиканской партии.

В августе Карлсон - бывший популярный телеведущий телекомпании Fox News, записал интервью с Трампом и выложил на своей странице в X, запись набрала 266 млн просмотров. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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