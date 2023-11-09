9 ноября, 00:46

При ударе США по объекту в Сирии погибли девять человек

В заявлении министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина ранее говорилось, что ВС США по распоряжению президента нанесли на востоке республики удар по объекту, используемому КСИР и связанными с ним группировками, в целях самообороны

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Девять человек погибли в результате удара ВС США по объекту в Сирии, якобы используемому Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными с ним группировками. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"Девять человек, работавших на поддерживаемые Ираном группировки, были убиты в результате американских ударов по объектам, которые используют проиранские группировки", - приводит AFP слова представителя организации.

Ранее в заявлении министра обороны США Ллойда Остина говорилось, что ВС США по распоряжению президента Джо Байдена нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому КСИР и связанными с ним группировками, в целях самообороны.

Как сообщила заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул, в период с 17 октября по 8 ноября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке были 41 раз атакованы поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками. По ее словам, США приняли и при необходимости продолжат принимать необходимые военные меры против КСИР и связанных с ним группировок. 

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