Претендент на пост президента США Рамасвами указал на отсутствие демократии на Украине

Бизнесмен отметил, что присоединившиеся к России русскоязычные регионы "даже не были частью республики с 2014 года"

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Украина не является демократическим государством, никто не должен заблуждаться на этот счет. На это указал в среду бизнесмен Вивек Рамасвами на третьих дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году.

"Украина - это не защитник демократии. Это страна, которая запретила 11 оппозиционных партий. Она консолидировала все СМИ в одну недемократичную сеть. Она пригрозила не проводить выборы в следующем году <...>. Она прославила нациста, комедианта в карго-брюках по имени [Владимир] Зеленский <...>. Все это не демократия", - сказал он.

Помимо этого бизнесмен отметил, что присоединившиеся к РФ русскоязычные регионы "даже не были частью Украины с 2014 года". "Таковы неопровержимые факты. Это [конфликт вокруг Украины] выставляется как борьба добра со злом. Вы не должны покупаться на это", - обратился в завершение своего ответа Рамасвами к аудитории.

В дебатах, трансляцию которых ведет телеканал NBC, помимо Рамасвами участвуют губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.