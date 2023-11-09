В Боливии заявили, что США и Европа перестали играть центральную роль в мировой экономике

Президент Луис Арсе выразил мнение, что сейчас мир переживает "многоплановый кризис"

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. США и Европа уступили центральную роль в мировой экономике странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое мнение высказал в среду президент Боливии Луис Арсе.

"Развивающиеся страны, среди которых страны БРИКС, - лучший пример, сохранят рост на уровне 4% в 2023 и 2024 годах, <...> что ясно показывает, что они растут быстрее так называемых развитых стран. Эти различия в экономических прогнозах объясняются тем, что старый блок гегемонов в виде США и Европы перестает быть центром мировой экономики, уступая блоку стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал глава государства в отчете о работе за прошедший год, который транслировался в эфире телеканала Bolivia TV.

Арсе также выразил мнение, что в настоящее время мир переживает "многоплановый кризис". "Кроме того, реальностью стала угроза возрождения фашистских тенденций в разных точках мира", - добавил он.

В июле министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта сообщил, что Арсе официально уведомил БРИКС о желании страны присоединиться к блоку.