Токаев указал на огромные перспективы сотрудничества Казахстана и РФ в сельском хозяйстве

По мнению президента Казахстана, республике не следует конкурировать с Россией на рынке удобрений Евразийского экономического союза

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика имеет большие перспективы сотрудничества с Россией в сфере сельского хозяйства.

"Наши страны имеют огромные возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации в сфере агропромышленного комплекса. Достаточно отметить, что Казахстан и Россия - одни из крупнейших производителей сельхозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна", - сказал Токаев в обращении по видеосвязи к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

Он отметил, что Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы: образование, наука, производство с усилением роли исследовательских университетов. "Нам нужно поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта", - предложил президент Казахстана.

По его мнению, республике не следует конкурировать с Россией на рынке удобрений Евразийского экономического союза. "В связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий. Считаю, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрений для наших фермеров и выхода на внешние рынки", - пояснил Токаев.