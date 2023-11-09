МИД Армении: решение об участии Пашиняна в саммите ОДКБ 23 ноября в Минске пока не принято

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Решение об участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Минске 23 ноября, пока не принято, заявил замглавы МИД республики Ваан Костанян. По его словам, выход Армении из организации сейчас не обсуждается.

"Если будет принято решение [об участии Пашиняна в саммите], общественность будет проинформирована об этом. Теоретически можем и участвовать, и не участвовать. В настоящее время не обсуждаем юридический процесс о выходе из ОДКБ", - сказал он на брифинге.