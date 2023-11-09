9 ноября, 08:37,
обновлено 9 ноября, 09:06

МИД Армении: решение об участии Пашиняна в саммите ОДКБ 23 ноября в Минске пока не принято

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Решение об участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Минске 23 ноября, пока не принято, заявил замглавы МИД республики Ваан Костанян. По его словам, выход Армении из организации сейчас не обсуждается.

"Если будет принято решение [об участии Пашиняна в саммите], общественность будет проинформирована об этом. Теоретически можем и участвовать, и не участвовать. В настоящее время не обсуждаем юридический процесс о выходе из ОДКБ", - сказал он на брифинге. 

Теги:
АрменияБелоруссияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация