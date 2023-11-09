Токаев анонсировал открытие генконсульства России в Актау в ближайшее время

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство России откроется в городе Актау на западе Казахстана в ближайшее время. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"В ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау. Это имеет очень большое значение со всех точек зрения", - сказал он.
Токаев напомнил, что в 2023 году в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Казахстана. Кроме того, он отметил, что казахстанские генконсульства успешно функционируют в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
Президент России находится в Астане с официальным визитом.