Токаев анонсировал открытие генконсульства России в Актау в ближайшее время

Президент Казахстана напомнил, что в 2023 году в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство республики

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство России откроется в городе Актау на западе Казахстана в ближайшее время. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"В ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау. Это имеет очень большое значение со всех точек зрения", - сказал он.

Токаев напомнил, что в 2023 году в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Казахстана. Кроме того, он отметил, что казахстанские генконсульства успешно функционируют в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Президент России находится в Астане с официальным визитом.