9 ноября, 08:55

Турция направила 10 самолетов с гуманитарной помощью для Палестины

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /ТАСС/. Турция к настоящему времени направила 10 самолетов с гуманитарной помощью для жителей Палестины. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган на саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте.

"К настоящему времени мы направили свыше 230 тонн гуманитарных грузов на 10 самолетах в аэропорт Эль-Ариш при поддержке наших египетских братьев. Продолжается подготовка к выходу в море двух кораблей", - сказал Эрдоган, отметив, что Турция продолжит оказание гуманитарной помощи жителям Газы. 

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