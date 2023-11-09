9 ноября, 09:55,
обновлено 9 ноября, 10:09

Токаев заявил, что отношения Казахстана и РФ останутся незыблемыми

Они также не будут подвержены политической конъюнктуре, добавил президент республики

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными политической конъюнктуре. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с лидером России Владимиром Путиным в расширенном формате.

"Можно с уверенностью утверждать, что казахстанско-российские отношения, испытанные временем, останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре", - сказал он.

Токаев также отметил, что считает визит президента России в Казахстан успешным. 

Теги:
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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