Токаев заявил, что отношения Казахстана и РФ останутся незыблемыми

Они также не будут подвержены политической конъюнктуре, добавил президент республики

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными политической конъюнктуре. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с лидером России Владимиром Путиным в расширенном формате.

"Можно с уверенностью утверждать, что казахстанско-российские отношения, испытанные временем, останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре", - сказал он.

Токаев также отметил, что считает визит президента России в Казахстан успешным.