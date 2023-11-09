9 ноября, 13:51

Украина может попросить у Запада почти $10 млрд для покрытия дефицита бюджета 2024 года

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк добавил, что для получения этих средств нужно будет выполнить определенные условия, поэтому у парламента "будет много вызовов"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Почти $10 млрд не хватает Украине для покрытия дефицита государственного бюджета 2024 года, эти средства придется попросить у Запада. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Мы ожидаем в следующем году $5,4 млрд от МВФ (Международного валютного фонда - прим. ТАСС), $8,5 млрд от США <...> и $18 млрд от ЕС. И все равно нам не будет хватать почти $10 млрд. Поэтому придется вести переговоры с Норвегией, Канадой, Японией, Южной Кореей и Всемирным банком, чтобы они покрыли разницу. А это уже будет зависеть от того, будет ли парламент выполнять меморандум с МВФ" - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Политик добавил, что для получения этих средств нужно будет выполнить определенные условия, поэтому у парламента "будет много вызовов".

Верховная рада приняла в четверг государственный бюджет Украины на 2024 год. Согласно документу, доходы бюджета ожидаются на уровне 1,76 трлн гривен ($49 млрд), расходы - на уровне 3,35 трлн гривен ($92,9 млрд). На военные нужды в будущем году планируется направить 1,69 трлн гривен ($46,9 млрд). Как отметила депутат парламента Ирина Геращенко (партия экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность"), финансирование Минобороны в бюджете на следующий год уменьшается на 6%.

Дефицит бюджета предусмотрен в объеме 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд. В окончательном варианте бюджета прогноз по реальному росту ВВП был снижен до 4,6% по сравнению с показателем в 5%, который был включен в вариант бюджета, принятый в первом чтении. В бюджет был заложен прогноз инфляции на уровне 9,7% (по сравнению с прогнозом на уровне 10,8% в первом чтении).

Национальный банк Украины сообщал, что миссия МВФ с 6 ноября приступила к ревизии выполнения украинскими властями обязательств в рамках программы расширенного финансирования. МВФ ранее утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля. Еще один транш в $890 млн был выделен в июне. При этом для продолжения финансирования Украина должна реализовать так называемые "структурные маяки" - реформы, проведение которых МВФ считает необходимым для укрепления финансового положения государства. 

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