МИД Польши призвал парламент продолжать требовать репарации от Германии

Нужно добиться справедливости в двусторонних отношениях, заявил министр иностранных дел Аркадиуш Мулярчик

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Польское внешнеполитическое ведомство выступило с призывом к депутатам парламента нового созыва продолжать требовать от Германии военные репарации и компенсации за ущерб, причиненный стране за годы Второй мировой войны. Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

"Перед лицом тех, кто вскоре может покинуть нас навсегда, мы обязаны сделать все возможное, чтобы добиться справедливости в польско-германских отношениях. Пусть в конце своей жизни у тех, кто боролся за нашу свободу и терпел унижения, грабежи и несправедливость из-за того, что они были поляками, появится ощущение, что справедливость - это не пустой звук", - подчеркнул Мулярчик, выступая перед журналистами. Дипломат выразил надежду на то, что польские парламентарии продолжат поднимать тему репараций в беседах с зарубежными коллегами, в том числе немецкими.

Замглавы МИД Польши также призвал членов верхней палаты польского парламента (Сената) принять резолюцию о компенсациях от Германии за ущерб, причиненный польскому народу в 1939-1945 годах, рассмотрение которой, как сообщалось ранее, было отложено в октябре прошлого года.

Польские власти в сентябре 2022 года представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад о потерях, понесенных республикой в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.