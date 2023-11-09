ФРГ призвала разместить во Франкфурте штаб-квартиру агентства по борьбе с отмыванием денег

Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что это стратегическое решение, предоставляющее немедленный доступ к финансовой и надзорной архитектуре

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал страны Европейского союза (ЕС) выбрать Франкфурт-на-Майне в качестве места для штаб-квартиры Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA) Евросоюза.

"Решение разместить AMLA во Франкфурте - это стратегическое решение, предоставляющее новому агентству немедленный доступ к выдающейся финансовой и надзорной архитектуре", - сказал Линднер. ЕС, по его словам, "должен стать мировым лидером в области финансовой честности и укрепить свои позиции в качестве глобального разработчика стандартов". Глава Минфина ФРГ утверждал, что Франкфурт является идеальным местом для этого, поскольку город является банковским центром.

"Это означает, что AMLA и его сотрудники смогут эффективно выполнять свои основные задачи, включая прямой надзор за крупнейшими поставщиками финансовых услуг Европы", - добавил он. Линднер отметил, что соседство с Европейским центральным банком будет способствовать сотрудничеству и коммуникации между банковскими органами и органами по надзору за отмыванием денег.

Идея о создании нового агентства возникла в 2021 году, чтобы помешать финансовым фирмам оказывать помощь преступникам и террористам. Брюссель до сих пор полагался на национальные регулирующие органы, чтобы остановить отмывание денег и финансирование терроризма. Европейская комиссия в сентябре призвала страны ЕС подать заявку относительно того, где будет находиться штаб-квартира нового агентства. Крайний срок подачи заявок - 10 ноября. Ожидается, что в список городов-претендентов также войдут Люксембург, Мадрид и Рим.