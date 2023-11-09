9 ноября, 15:15
Палестино-израильский конфликт

Президент Египта решил направить Палестине все пожертвования на свою предвыборную кампанию

Национальная избирательная комиссия ранее официально объявила об утверждении четырех кандидатов в президенты

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах главы государства, распорядился свести к минимуму расходы на свою предвыборную кампанию и пожертвовать Палестине все направляемые на нее добровольные взносы. Об этом сообщил руководитель предвыборной кампании Махмуд Фаузи, выступая на пресс-конференции в Каире.

"Наш кандидат принял решение сократить расходы на предвыборную агитацию ввиду обстоятельств, которые переживает Палестина, и свести их к минимуму", - сказал Фаузи. По его словам, ас-Сиси распорядился, чтобы "все пожертвования на кампанию полностью направлялись в пользу Палестины".

Ранее национальная избирательная комиссия Египта официально объявила об утверждении четырех кандидатов в президенты, которые смогут принять участие в предстоящих в декабре нынешнего года выборах главы государства. В число кандидатов на должность президента республики вошли ас-Сиси, лидер Египетской социал-демократической партии Фарид Захран, глава партии "Новый Вафд" Абдель Санад Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар. 

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