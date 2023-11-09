9 ноября, 15:29

На Тайване сообщили о пролетевшей надо островом китайской ракете со спутником

Космический аппарат предназначен для трансляции радио- и телевизионных сигналов в диапазонах С и Ku

ГОНКОНГ, 9 ноября. /ТАСС/. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3-би" с телевизионным спутником пролетела над Тайванем. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

"Траектория полета проходила над нашей опознавательной зоной ПВО. Мы следили за полетом ракеты и были готовы принять меры в случае необходимости", - сказано в заявлении.

Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, запуск спутника "Чжунсин-6-и" был осуществлен в 19:23 по местному времени (14:23 мск) при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Этот космический аппарат предназначен для трансляции радио- и телевизионных сигналов в диапазонах С и Ku. 

Теги:
КитайТайвань
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация