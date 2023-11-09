На Тайване сообщили о пролетевшей надо островом китайской ракете со спутником

Космический аппарат предназначен для трансляции радио- и телевизионных сигналов в диапазонах С и Ku

ГОНКОНГ, 9 ноября. /ТАСС/. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3-би" с телевизионным спутником пролетела над Тайванем. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

"Траектория полета проходила над нашей опознавательной зоной ПВО. Мы следили за полетом ракеты и были готовы принять меры в случае необходимости", - сказано в заявлении.

Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, запуск спутника "Чжунсин-6-и" был осуществлен в 19:23 по местному времени (14:23 мск) при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Этот космический аппарат предназначен для трансляции радио- и телевизионных сигналов в диапазонах С и Ku.