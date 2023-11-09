9 ноября, 17:49
Палестино-израильский конфликт

Глава политбюро ХАМАС встретился в Каире с главой египетской разведки

На встрече обсуждалась "текущая ситуация в секторе Газа"

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Египет во главе делегации палестинского движения. Как сообщается в заявлении радикалов, опубликованном в Telegram-канале, Хания встретился с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем.

Согласно заявлению, на встрече обсуждалась "текущая ситуация в секторе Газа".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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