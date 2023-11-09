9 ноября, 17:36
Военная операция на Украине

В Чехии программу подготовки солдат ВСУ продлили до конца 2024 года

Военные проходят обучение под руководством инструкторов из государств - членов НАТО

ПРАГА, 9 ноября. /ТАСС/. Чешские власти продлили до конца 2024 года срок действия программы подготовки в республике украинских военнослужащих. Об этом сообщила радиостанция Radio Prague International.

Парламент Чехии утвердил предложение правительства продлить действие программы для солдат ВСУ. Они проходят обучение под руководством инструкторов из государств - членов НАТО. Согласно установленным законодательными актами правилам, ежегодно в республике с этими целями могут находиться до 800 иностранных солдат вне зависимости от того, представителями какого государства они являются. 

Теги:
УкраинаЧехияВоенная операция на Украине
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