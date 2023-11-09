Госдеп заявил, что Украина войдет в НАТО, когда с этим согласятся все члены альянса

По словам первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, Вашингтон "ясно дает понять, что продолжает поддерживать политику открытых дверей НАТО"

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. США настаивают на том, что Украину следует принять в НАТО, однако признают возможность этого лишь при наличии согласия всех стран - членов альянса. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

"Президент [США Джо Байден] совершенно ясно высказывался на этот счет: будущее Украины - в НАТО, будущее Украины - в Европе. Сомнений в этом нет", - утверждала сотрудник американского внешнеполитического ведомства. "Однако есть требования. Есть условия, которые должны быть выполнены", - признала Ким. "Мы также очень ясно даем понять, что продолжаем поддерживать политику открытых дверей НАТО. По мере нашего движения вперед вы увидите наши шаги, которые продолжают готовить Украину к членству. Когда придет этот момент. Когда все союзники согласятся, что момент настал", - подчеркнула дипломат, выступая на семинаре Атлантического совета в Вашингтоне.

"Мы будем стараться гарантировать, что оказываемая нами помощь, будь то техника или обучение, подводит Украину все ближе и ближе к полной оперативной совместимости [с НАТО]. Мы пытаемся создать ситуацию, при которой имеются все составные части, гарантирующие, что Украина, когда придет время, будет полностью готова с самого первого дня стать членом НАТО, вносящим вклад [в коллективную безопасность]", - отметила Ким.