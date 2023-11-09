9 ноября, 19:12

Госдеп заявил, что Украина войдет в НАТО, когда с этим согласятся все члены альянса

По словам первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, Вашингтон "ясно дает понять, что продолжает поддерживать политику открытых дверей НАТО"

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. США настаивают на том, что Украину следует принять в НАТО, однако признают возможность этого лишь при наличии согласия всех стран - членов альянса. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

"Президент [США Джо Байден] совершенно ясно высказывался на этот счет: будущее Украины - в НАТО, будущее Украины - в Европе. Сомнений в этом нет", - утверждала сотрудник американского внешнеполитического ведомства. "Однако есть требования. Есть условия, которые должны быть выполнены", - признала Ким. "Мы также очень ясно даем понять, что продолжаем поддерживать политику открытых дверей НАТО. По мере нашего движения вперед вы увидите наши шаги, которые продолжают готовить Украину к членству. Когда придет этот момент. Когда все союзники согласятся, что момент настал", - подчеркнула дипломат, выступая на семинаре Атлантического совета в Вашингтоне.

"Мы будем стараться гарантировать, что оказываемая нами помощь, будь то техника или обучение, подводит Украину все ближе и ближе к полной оперативной совместимости [с НАТО]. Мы пытаемся создать ситуацию, при которой имеются все составные части, гарантирующие, что Украина, когда придет время, будет полностью готова с самого первого дня стать членом НАТО, вносящим вклад [в коллективную безопасность]", - отметила Ким. 

Теги:
УкраинаСША
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация