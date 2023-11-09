Йеменские мятежники заявили о ракетном ударе по территории Израиля

Удар наносился в том числе по военным объектам в Эйлате

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Представитель движения йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что оно нанесло удар баллистическими ракетами по нескольким целям на территории Израиля, включая военные объекты в Эйлате.

"Наши вооруженные силы дали залп баллистическими ракетами по различным чувствительным для израильского режима целям к югу от оккупированных [палестинских] территорий, в том числе по военным объектам в районе Умм-эр-Рашраш [имеется в виду Эйлат]", - сказал Сариа, заявление которого транслировал телеканал Al Masirah.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что силы противовоздушной обороны перехватили в районе города Эйлат на берегу Красного моря ракету класса "земля - земля". По его словам, с начала очередного обострения палестино-израильского конфликта, это уже не первый случай перехвата ракеты в районе Красного моря.

Впервые о нанесении удара по Израилю хуситы сообщили 31 октября. В заявлении Сариа утверждалось, что движение запустило "крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников". В тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что "в районе Эйлата на юге Израиля прозвучали сирены, сообщающие о вторжении вражеского летательного аппарата". По данным израильского радио Kan, беспилотник был запущен из Йемена и сбит в небе над Красным морем.

27 октября силы ПВО Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Незадолго до этого МИД Израиля заявил, что хуситы нанесли удар по Египту с использованием ракет и беспилотников.