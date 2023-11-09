9 ноября, 20:16
Санкции в отношении России

В парламенте Грузии заявили, что санкции против РФ сократили бы ВВП наполовину

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в прошлом году объявил, что не планирует вводить санкции в отношении России, объясняя это национальными интересами

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. ВВП Грузии на душу населения сократился бы наполовину, если бы республика ввела санкции против РФ. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью телеканалу Imedi.

"Если бы мы ввели санкции против России, сегодня наш внутренний валовой продукт на душу населения был бы не $7,6 тыс., а половина [от этого показателя]. Сегодня в Грузии, возможно, мы имели бы "горячий" конфликт, а не ту ситуацию, которая есть сейчас", - сказал Папуашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. 

Теги:
ГрузияРоссияСанкции в отношении России
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