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Военная операция на Украине

Минфин США подтвердил, что Запад оказывает давление на Китай

Это делается, чтобы КНР материально не поддерживала Россию в проведении СВО, отметил замглавы американского ведомства Уолли Адейемо

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не оказывал России материальную поддержку в проведении специальной военной операции на Украине. Это подтвердил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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"Мы ясно даем понять, насколько важно для нас, причем не только для США, но и наших союзников и партнеров, представляющих 50% мировой экономики, чтобы Китай не предоставлял материальную поддержку России в ее войне с Украиной. Часть нашего диалога [с Пекином] будет включать эти вопросы. По нашему мнению, ведение такого прямого диалога означает, что они (китайские власти - прим. ТАСС) понимают нас, мы понимаем их", - заявил замминистра, выступая в четверг на конференции, организованной информационным агентством Reuters.

"Это также дает нам возможность говорить о сферах, в которых мы <...> конкурируем [друг с другом], включая экономику", - добавил Адейемо. 

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