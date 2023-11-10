Правоохранители 13 стран Латинской Америки подписали договор о развитии Ameripol

Акт подписали Бразилия вместе с Аргентиной, Чили, Гаити, Гондурасом, Панамой, Колумбией, Коста-Рикой, Эквадором, Парагваем, Доминиканской Республикой, Суринамом, а также Уругваем

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 ноября. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов 13 стран Латинской Америки подписали в четверг в Бразилии договор о развитии Полицейского сообщества Америки (Ameripol), которое предполагает углубление взаимодействия в обмене информацией между полицией и службами безопасности стран региона. Об этом сообщается на сайте полиции Бразилии.

"Акт подписали Бразилия вместе с 12 другими странами континента: Аргентиной, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Эквадором, Гаити, Гондурасом, Панамой, Парагваем, Доминиканской Республикой, Суринамом и Уругваем. <…> Ameripol, который с 2007 года уже выступает в качестве органа международного полицейского сотрудничества, станет важным блоком взаимодействия правоохранителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная задача структуры - обеспечение скоординированных действий сил общественной безопасности в предотвращении, расследовании и борьбе с транснациональными преступными группами. Ameripol будет способствовать международному полицейскому сотрудничеству посредством обмена информацией, обмена опытом, предоставления технических консультаций. Штаб-квартира организации будет находиться в Боготе.