9 ноября, 22:51

Правоохранители 13 стран Латинской Америки подписали договор о развитии Ameripol

Акт подписали Бразилия вместе с Аргентиной, Чили, Гаити, Гондурасом, Панамой, Колумбией, Коста-Рикой, Эквадором, Парагваем, Доминиканской Республикой, Суринамом, а также Уругваем

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 ноября. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов 13 стран Латинской Америки подписали в четверг в Бразилии договор о развитии Полицейского сообщества Америки (Ameripol), которое предполагает углубление взаимодействия в обмене информацией между полицией и службами безопасности стран региона. Об этом сообщается на сайте полиции Бразилии.

"Акт подписали Бразилия вместе с 12 другими странами континента: Аргентиной, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Эквадором, Гаити, Гондурасом, Панамой, Парагваем, Доминиканской Республикой, Суринамом и Уругваем. <…> Ameripol, который с 2007 года уже выступает в качестве органа международного полицейского сотрудничества, станет важным блоком взаимодействия правоохранителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная задача структуры - обеспечение скоординированных действий сил общественной безопасности в предотвращении, расследовании и борьбе с транснациональными преступными группами. Ameripol будет способствовать международному полицейскому сотрудничеству посредством обмена информацией, обмена опытом, предоставления технических консультаций. Штаб-квартира организации будет находиться в Боготе. 

Теги:
АргентинаБразилияДоминикаГаитиПанамаКолумбияКоста-РикаЭквадорГондурасПарагвайСуринамУругвайЧили
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация