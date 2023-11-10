10 ноября, 02:10

Подоляк заявил, что критика властей Украины со стороны Арестовича ни на что не влияет

Советник главы офиса украинского лидера не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что действия его предшественника изучает Служба безопасности республики

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Критические заявления бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в отношении действий властей страны не влияют на процессы, происходящие на Украине, считает советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

"Они (заявления Арестовича - прим. ТАСС) не влияют на те процессы, которые сегодня происходят. <...> Я не думаю, что мы должны с вами анализировать всех бывших и так далее, какое они влияние имеют, если это влияние деструктивное. Я не думаю, что необходимо проводить дискуссию насчет инициатив господина Арестовича, которые не будут иметь влияния на те или иные решения, которые страна будет принимать. У нас еще, к слову, нет выборных процедур, поэтому это вообще не влияет ни на что", - сказал он в эфире украинской службы "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

При этом Подоляк не смог подтвердить или опровергнуть слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что действия Арестовича уже изучает Служба безопасности Украины. Советник главы офиса президента утверждал, что не владеет информацией по этому вопросу.

Арестович, покинувший Украину, заявлял о планах выдвинуть собственную кандидатуру на пост главы государства. Он начал активно критиковать действия президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В частности, Арестович обвинил руководство страны в стратегических ошибках в военном и государственном управлении. 1 ноября он опубликовал свою программу. В соответствии с одним из пунктов Украина согласна вступить в НАТО с обещанием не отвоевывать утраченные территории. 

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