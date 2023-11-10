10 ноября, 07:01

Эрдоган заявил, что до 70% израильтян настроены против Нетаньяху

С таким утверждением президент Турции выступил по возвращении из Узбекистана

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. До 70% израильтян настроены против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. С таким утверждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами по возвращении из Узбекистана, где проходил саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Возможно, с моей стороны не очень корректно слишком много останавливаться на этом вопросе. Но я должен четко это обозначить. У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра. Сейчас 60-70% израильской общественности настроены против Нетаньяху", - цитирует его агентство Anadolu. 

Теги:
УзбекистанТурцияИзраильЭрдоган, Реджеп ТайипНетаньяху, Биньямин
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