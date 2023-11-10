10 ноября, 07:21

Президент Вьетнама примет участие в саммите АТЭС в Сан-Франциско

В последние годы двусторонние отношения активно развиваются, поднявшись до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, заявила представитель МИД СРВ Фам Тху Ханг

ХАНОЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг по приглашению президента США Джо Байдена примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско 14-17 ноября. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД СРВ Фам Тху Ханг.

По ее словам, это первая поездка в Соединенные Штаты Во Ван Тхыонга в его новой должности. Глава вьетнамского государства выступит на саммите глав государств и правительств, примет участие в диалоге лидеров АТЭС с Деловым консультативным советом, а также проведет двусторонние контакты с лидерами экономик АТЭС.

Визит президента СРВ в США, как отметила Фам Тху Ханг, пройдет в контексте активного развития вьетнамско-американских отношений в последние годы. Две страны подняли уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во время государственного визита президента США в Ханой в сентябре этого года по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Соединенные Штаты являются вторым по величине торговым партнером Вьетнама, его крупнейшим экспортным рынком и одним из ведущих инвесторов. Согласно данным министерства промышленности и торговли СРВ, по итогам 2022 года объем двусторонней торговли достиг $123,86 млрд. Американский бизнес реализует во Вьетнаме 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд. 

Теги:
СШАВьетнамБайден, ДжоВо Ван Тхыонг
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