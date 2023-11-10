В США заявили, что КНР не намерена применять силу против Тайваня

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил генерал Чарльз Браун призвал "следить за методами, которые Пекин может использовать для давления на остров"

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Китай не намерен применять военную силу в отношении Тайваня, вместо этого Пекин постарается использовать другие средства для восстановления контроля над островом. Такую оценку высказал председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"Я действительно думаю, что [председатель КНР] Си Цзиньпин не обязательно хочет захватить Тайвань силой. <...> Он постарается действовать другими методами", - сказал военачальник журналистам в Токио. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Генерал добавил, что Соединенные Штаты хотели бы "выступить сильным сдерживающим фактором" любых возможных действий вооруженных сил Китая в отношении острова. Наряду с этим Браун призвал следить за "военными, дипломатическими и экономическими методами, которые Си [Цзиньпин] может использовать для усиления давления на Тайвань".

По данным американского портала Axios, во время своего недавнего визита в Вашингтон министр иностранных дел КНР Ван И заявил о готовности Китая восстановить каналы связи между министерствами обороны двух стран. Их работа была приостановлена Пекином в 2022 году в знак протеста против визита на Тайвань Нэнси Пелоси, тогда занимавшей пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Как отмечает портал, о возобновлении контактов военных ведомств двух стран могут официально объявить лидеры стран во время встречи в Сан-Франциско 15 ноября.