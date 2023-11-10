В офисе Зеленского назвали четыре условия для проведения президентских выборов

Глава администрации Андрей Ермак заявил, что западные партнеры не оказывают давления на Киев по вопросу их организации

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Выборы президента пройдут на Украине, как только появится возможность организовать их с учетом "четырех приоритетных условий". Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

"Как только такая возможность появится, в тот же момент президент [Украины Владимир Зеленский] сделает все, чтобы выборы состоялись. Для него очень важны эти четыре пункта. <...> Если сегодня наши партнеры придут и скажут, что помогут нам выполнить эти четыре условия, власти, особенно президент, готовы хоть сегодня [объявить о проведении выборов]", - сказал он в интервью журналистке украинского телеканала "1+1" Наталье Мосейчук.

По словам Ермака эти условия следующие: выборы должны быть признаны мировым сообществом как демократичные, находящиеся на передовой военнослужащие должны получить возможность проголосовать, также возможность принять участие в выборах необходимо предоставить всем, кто выехал из страны, расходы на организацию и проведение голосования не будут покрываться из бюджета Украины.

При этом глава офиса заявил, что западные партнеры задают Киеву вопросы, что он думает о проведении выборов, но, по словам главы администрации президента, не оказывают давления. При этом Ермак отметил, что сам про выборы не думает, так как есть более важная задача.

Выборы президента Украины

По конституции выборы президента Украины должны пройти весной следующего года. Однако возможность их отмены или переноса давно уже обсуждается в украинских СМИ. Как отмечал экс-премьер Украины Николай Азаров, власти должны объявить о проведении выборов за три месяца, то есть до конца декабря.

В начале ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Зеленский якобы отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам, которые планируется провести 31 марта. Затем о подготовке парламентом некоего законопроекта сообщило украинское издание NV. Официально эта информация подтверждена не была.

Сам Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа, однако в своем видеообращении 6 ноября потребовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов, заявив, что они сейчас "не ко времени" (интервью Ермака было записано до этого заявления - во время его визита на Мальту 28-29 октября). При этом ранее Зеленский предлагал западным партнерам профинансировать проведение голосования на Украине, если для партнеров эта тема настолько важна.

На проведении выборов в предусмотренные конституцией сроки настаивают западные партнеры Киева. В частности, такое пожелание высказывал побывавший на Украине американский сенатор Линдси Грэм. Некоторые украинские аналитики полагают, что президентские выборы на Украине действительно важны для Вашингтона, так как украинская тема плотно вошла в предвыборную повестку в самих США, где администрация действующего президента Джо Байдена стремится представить своим избирателям картинку "демократической Украины", которая нуждается в американской поддержке.