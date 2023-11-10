Польская оппозиция собирается ликвидировать антикоррупционную службу

Часть функций передадут Центральному следственному комитету, отмечено в тексте коалиционного соглашения

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Польская оппозиция, прошедшая в Сейм (нижнюю палату парламента), планирует ликвидировать национальную службу по борьбе с коррупцией - Центральное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на текст соглашения о коалиции, подписанного тремя крупнейшими партиями польской оппозиции.

"Будет ликвидировано Центральное антикоррупционное бюро, а его штат и функции будут переданы другим организациям", в том числе Центральному следственному комитету, говорится в тексте соглашения.

Документ подписали лидеры объединения "Гражданская платформа", движения "Третий путь" и партии "Левые". Подписание документа прошло в здании Сейма.