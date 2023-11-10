10 ноября, 14:13
Палестино-израильский конфликт

Директор больницы "Ан-Наср" и "Ар-Рантиси" в Газе заявил, что их нельзя покинуть

Медицинский комплекс, в котором располагаются медучреждения, полностью окружен танками Израиля, отметил Мустафа аль-Калут

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Директор больниц "Ан-Наср" и "Ар-Рантиси" на севере сектора Газа Мустафа аль-Калут предупредил, что медицинский комплекс, в котором располагаются медучреждения, полностью окружен танками Израиля, поэтому покинуть его невозможно.

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"Мы полностью окружены, возле больницы стоят танки, и мы не можем уйти", - сказал аль-Калут телеканалу CNN. Как отмечает телеканал, медицинский комплекс, где располагаются больницы "Ан-Наср" и "Ар-Рантиси", находится на севере Газы, в районе, где идут бои между израильской армией и ХАМАС. "У нас нет электричества, нет кислорода для пациентов, у нас нет лекарств и воды. <...> Мы не знаем о своей судьбе, а со стороны Красного Креста или каких-либо международных организаций не было никаких контактов [с нами]", - добавил аль-Калут.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что бронетехника Израиля блокировала проходы к нескольким городским больницам - "Ан-Наср", "Ар-Рантиси", "Аль-Уюн" и другим. 

Теги:
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