Директор больницы "Ан-Наср" и "Ар-Рантиси" в Газе заявил, что их нельзя покинуть

Медицинский комплекс, в котором располагаются медучреждения, полностью окружен танками Израиля, отметил Мустафа аль-Калут

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Директор больниц "Ан-Наср" и "Ар-Рантиси" на севере сектора Газа Мустафа аль-Калут предупредил, что медицинский комплекс, в котором располагаются медучреждения, полностью окружен танками Израиля, поэтому покинуть его невозможно.

"Мы полностью окружены, возле больницы стоят танки, и мы не можем уйти", - сказал аль-Калут телеканалу CNN. Как отмечает телеканал, медицинский комплекс, где располагаются больницы "Ан-Наср" и "Ар-Рантиси", находится на севере Газы, в районе, где идут бои между израильской армией и ХАМАС. "У нас нет электричества, нет кислорода для пациентов, у нас нет лекарств и воды. <...> Мы не знаем о своей судьбе, а со стороны Красного Креста или каких-либо международных организаций не было никаких контактов [с нами]", - добавил аль-Калут.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что бронетехника Израиля блокировала проходы к нескольким городским больницам - "Ан-Наср", "Ар-Рантиси", "Аль-Уюн" и другим.