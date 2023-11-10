10 ноября, 14:20

Блинкен обсудил с Моди Украину и Ближний Восток

Госсекретарь США провел в Нью-Дели встречу с премьер-министром Индии

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Нью-Дели встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой обсуждались конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллера.

"Госсекретарь Энтони Блинкен и премьер-министр Моди подтвердили общее видение США и Индией тесного партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе и глобальных вызовов", - указано в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа. В частности, стороны обсудили украинский и ближневосточный конфликты, а также стратегическое партнерство.

Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провели встречу в формате 2+2 с индийскими коллегами - министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром и министром обороны Раджнатхом Сингхом. Переговоры в таком формате Вашингтон и Нью-Дели проводят ежегодно последние пять лет. 

Теги:
СШАИндияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильМоди, НарендраБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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