10 ноября, 16:43

Reuters: новейший стратегический бомбардировщик США B-21 совершил первый полет

Как сообщило агентство, бомбардировщик взлетел с территории одного из объектов компании Northrop Grumman в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 совершил первый полет, сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, бомбардировщик взлетел с территории одного из объектов компании Northrop Grumman в штате Калифорния в пятницу около 07:00 по местному времени (18:00 мск). Информации о времени полета B-21 пока не приводится.

ВВС представили B-21 2 декабря 2022 года. Он призван стать новым основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США и ключевым элементом ядерной триады страны. В марте Пентагон сообщил, что сейчас в производстве находятся шесть самолетов. B-21 должен будет постепенно заменить находящиеся на вооружении американских ВВС бомбардировщики B-1 и B-2.

Пентагон сейчас запрашивает в федеральном бюджете около $145 млрд на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в том числе $46 млрд для ВВС, $27 млрд для ВМС, $15,7 млрд для сухопутных сил. На внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21 планируется выделить $3 млрд. 

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