10 ноября, 20:35
Военная операция на Украине

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Масштабы разрушений уточняются, сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Припортовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области, сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"Масштабы разрушений уточняются", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что речь идет о припортовой инфраструктуре в Одесском районе области. Однако других подробностей не приводится. Повреждения были зафиксированы после первой волны взрывов.

Более часа назад в регионе объявляли воздушную тревогу, тогда произошла серия взрывов, в частности, в Одессе и Черноморске. В настоящее время в регионе вновь работают сирены, новые взрывы произошли в Одессе и области. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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