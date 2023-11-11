Представитель Палестины при ООН обвинил Израиль в борьбе со свободой его народа

Рияд Мансур заявил, что стратегический враг еврейского государства - это свобода палестинского народа

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур заявил, что Израиль считает своими стратегическими врагами независимость и свободу Палестины.

"Израиль хочет изгнать нас из нашей страны, с нашей земли. Его стратегический враг - это независимость нашего государства, свобода нашего народа. Единственные опции, которые они когда-либо предоставляли нам звучали так: сдавайтесь, уходите или смерть. Говоря на языке международно-правовых терминов, это апартеид, этнические чистки или геноцид", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.