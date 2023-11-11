Байден обсудил с султаном Омана ситуацию на Ближнем Востоке

В ходе телефонного разговора стороны подчеркнули необходимость достижения устойчивого мира в регионе

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, в ходе которого стороны обсудили ближневосточный конфликт. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили последние события в Газе и важность постоянного гуманитарного доступа и защиты гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом", - указано в сообщении.

В ходе обсуждений стороны подчеркнули важность сдерживания угрозы расширения конфликта "со стороны любого государственного или негосударственного субъекта", а также необходимость достижения устойчивого мира в регионе, включающего создание палестинского государства.