Лукашенко поздравил народ Анголы с Днем независимости

Президент Белоруссии заявил, что пришло время активизировать отношения между двумя странами

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Ангола должны активизировать свои двусторонние отношения по всем направлениям. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении ангольскому коллеге Жоау Лоуренсу и народу африканской страны с национальным праздником - Днем независимости.

"Считаю, что пришло время активизировать работу и приступить к реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, машиностроении, добывающей промышленности, образовании, науке и других сферах взаимного интереса", - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что Белоруссия, "как и Ангола, высоко ценит добытую в боях с угнетателями возможность жить своим умом, улучшать родную землю, мирно работать для светлого будущего потомков". Президент Белоруссии пожелал Лоуренсу крепкого здоровья и успехов, а гражданам Анголы - счастья и благополучия.