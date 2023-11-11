11 ноября, 09:01

На Украине сообщили о скоплении около 2,5 тыс. автомобилей на польско-украинской границе

Представитель ГПС страны Андрей Демченко уточнил, что эта информация по всем трем пунктам пропуска

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. автомобилей скопились на польско-украинской границе. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко.

"Мы можем констатировать в направлении выезда из Польши на Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2,5 тыс. автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу", - цитирует Демченко украинское агентство УНН.

Представитель ведомства уточнил, что эта информация по всем трем пунктам пропуска.

Ранее в субботу сообщалось, что время ожидания для грузового транспорта при пересечении границы Польши с Украиной превышает 48 часов. Протяженность очереди из фур перед КПП, согласно данным польских СМИ, достигает 50 км.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

Проблемы с работой польских пунктов пропуска уже привели к тому, что водители пытаются выехать на Украину через Словакию. На словацкой стороне границы с Украиной перед контрольно-пропускным пунктом "Вышне-Немецке" образовалась очередь из грузовых автомобилей протяженностью 16 км. 

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