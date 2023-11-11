Кандидат в президенты США предупредил об уничтожении страны в случае войны с Китаем и РФ

Вивек Рамасвами отметил, что Пекин и Москва располагают военно-космическими силами

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. США могут прекратить свое существование, если начнется третья мировая война, а Россия и Китай будут союзниками. Такое мнение высказал в эфире PBD Podcast бизнесмен Вивек Рамасвами - претендент на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году.

"Это не преувеличение: если Россия и Китай будут находиться в военном союзе на время начала третьей мировой войны, то США в нынешнем виде могут прекратить свое существование, - заявил Рамасвами. - Я хочу, чтобы люди поняли - это две союзные ядерные супердержавы. Если мы прямо сейчас вступим в третью мировую войну, то перестанем существовать. Китай и Россия располагают военно-космическими силами. У нас нет ни кибероружия, ни пограничных войск, ни противоракетной обороны. Мы давно являемся беззащитными".