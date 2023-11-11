Иран пригласил подразделения ВС Белоруссии на многосторонние военные учения

Они пройдут на территории исламской республики

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Иран пригласил подразделения Вооруженных сил Белоруссии на многосторонние учения, которые пройдут на территории исламской республики. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"По итогам работы первой совместной белорусско-иранской межведомственной комиссии [по военному сотрудничеству] выработан перечень практических мероприятий международного военного сотрудничества. В частности, подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь приглашены на многосторонние учения в Иране, иранских вооруженных сил - для участия в АрМИ [Армейских международных играх] в Белоруссии", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Ревенко проинформировал о том, что следующее заседание комиссии состоится в Тегеране.

О начале работы в Минске совместной белорусско-иранской межведомственной комиссии по военному сотрудничеству белорусское оборонное ведомство сообщило 9 ноября. Мероприятие состоялось в рамках визита в Белоруссию иранской военной делегации во главе с начальником департамента международных отношений Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Ахади. Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в военной сфере и согласовали план совместных мероприятий на 2024 год.

В конце июля по итогам встречи в Тегеране министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны и логистики вооруженных сил Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштияни были подписаны меморандум о взаимопонимании между военными ведомствами и план двустороннего военного сотрудничества на текущий год.