На Украине будут добавлять в топливо красный краситель для борьбы с коррупцией

Также зеленым цветом планируют окрашивать бензин

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Краситель красного цвета будут добавлять в дизельное топливо, предназначенное для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в целях борьбы с его перепродажей и смешиванием. Также зеленым цветом будут окрашивать бензин, сообщило Министерство обороны Украины.

"Минобороны обяжет поставщиков маркировать топливо для ВСУ красным цветом. В дизельное топливо будет добавлен краситель ярко-красного цвета, - говорится в сообщении ведомства. - Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, указанный цвет исключит возможность злоупотреблений на местах относительно смешений топлива".

Как пояснили в Минобороны, "маркированное" топливо не удастся разбивать так, чтобы красный цвет полностью исчез. Планируется, что поставки такого топлива наладят со следующей недели, а ВСУ получат его к концу месяца.

Также для бензина введут отдельный краситель - зеленый. В ведомстве уверяют, что из-за нововведений цены на дизельное топливо и бензин не изменятся.

На Украине регулярно вскрываются факты коррупции в оборонной сфере, в частности, при закупке продуктов питания и формы для ВСУ. На фоне скандалов в сентябре был уволен министр обороны Алексей Резников, вместо него назначили Рустема Умерова. В октябре президент Украины Владимир Зеленский поручил сектору обороны усилить "финансовую дисциплину" в 2024 году.