Таджикистан и ИБР обсудили реализацию стратегии сотрудничества до 2026 года

Глава республики Эмомали Рахмон и президент Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман аль-Джассер отметили, что в Таджикистане реализуются шесть проектов банка на сумму $195 млн в сферах энергетики, транспорта, орошения земель, образования и здравоохранения

ДУШАНБЕ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман аль-Джассер обсудили вопросы реализации стратегии партнерства на 2023-2026 годы. Встреча состоялась в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

"На встрече стороны также обсудили вопросы <...> обеспечения выполнения стратегии партнерства между Таджикистаном и Исламским банком развития на 2023-2026 годы", - говорится в сообщении. Собеседники отметили, что в республике реализуются шесть проектов банка на сумму $195 млн в сферах энергетики, транспорта, орошения земель, образования и здравоохранения, а также предусматривается финансирование еще четырех инвестиционных проектов на общую сумму $355 млн.

Как отмечает пресс-служба, Рахмон и аль-Джассер рассмотрели также вопросы сотрудничества в дорожно-транспортной, сельскохозяйственной сферах, укреплении экспортного потенциала страны, создании текстильных предприятий и производства халяльной продукции, логистических центров, развитии торговли и туризма, традиционно-исламского банкинга, укрепления потенциала частного сектора, реализации проекта программ профессионально-технического образования в горных регионах Таджикистана. Кроме того, на встрече были озвучены предложения по сотрудничеству и инвестициям в реализацию крупных гидроэнергетических проектов Таджикистана, включая строительство ГЭС "Рогун". Была отмечена важность участия ИБР в реализации этого крупного проекта, добавили в пресс-службе.

В мае 2023 года в Душанбе делегация банка под руководством Регионального директора в Центральной Азии Иброхима Шукри обсуждала с профильными ведомствами стратегию сотрудничества с Таджикистаном. На встрече делегации с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизодой было отмечено, что стратегия направлена на реализацию приоритетных проектов страны в сферах энергетики, промышленности, транспорта, цифровизации и частном секторе.

Рахмон прибыл в Эр-Рияд для участия на совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, созванного по поводу обострению ситуации в секторе Газа.

ИБР основан в 1973 году и является международной финансовой организацией. Среди 57 государств - акционеров банка самым крупным является Саудовская Аравия. Таджикистан присоединился к банку в 1996 году. ИБР за период сотрудничества с Таджикистаном профинансировал десятки проектов на сумму более $726 млн в сферах образования, здравоохранения, энергетики, транспорта, ирригации и других приоритетных социально-экономических секторов Таджикистана. В феврале 2023 года было заявлено, что банк предоставит $250 млн для реализации четырех проектов в Таджикистане, в том числе для строительства Рогунской ГЭС.