Эксперт указал на рост напряженности в отношениях спецслужб Украины и стран Запада

Сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Марк Галеотти назвал причиной организацию Киевом на территории РФ терактов против политиков и журналистов

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Украины провоцируют недовольство стран Запада и осложняют свои отношения с коллегами из США и Великобритании, организуя на территории России теракты против политиков и журналистов. Об этом говорится в статье сотрудника Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марка Галеотти, опубликованной британской газетой The Times.

Как пишет Галеотти, западные страны обеспокоены тем, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины не делятся с ними своими планами и не демонстрируют готовности изменить свою тактику, которая создает угрозу обострения конфликта с РФ. Вашингтон и Лондон опасаются оказаться втянуты в него напрямую, если Москва "примет ответные меры" против западных стран, возложив на них ответственность за подготовку и координацию операций спецслужб Украины. По мнению автора статьи, ситуацию дополнительно осложняет боязнь Киева лишиться военной поддержки Запада после неудачного наступления.

"Хотя украинское руководство, вероятно, не хочет провоцировать Россию на такие действия, которые бы еще сильнее втянули Запад в войну, похоже, что оно больше не прилагает всех усилий для того, чтобы не допустить подобной ситуации", - пишет Галеотти.

Как говорится в статье, в Киеве не видят причин отказываться от раздражающих союзников действий даже в ситуации, когда администрация президента США Джо Байдена пытается провести через Конгресс законопроект о дальнейшем оказании финансовой помощи Украине.

"Любые изменения [тактики украинских спецслужб] станут заметны только через несколько месяцев, а происходящее в Вашингтоне в любом случае зависит никак не от нас, а исключительно от раскладов в американской политике", - заявил The Times неназванный украинский дипломат.

Источник издания в британском МИД также признал, что Запад стал сильнее зависеть от разведданных, которые украинские спецслужбы собирают в РФ, где значительно усложнилась работа западных разведок. Это снижает вероятность того, что союзники Киева смогут успешно надавить на него, пригрозив пересмотреть условия обмена разведывательной информацией.