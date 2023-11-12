Маск отреагировал на версию о причастности полковника ВСУ к подрыву "Северных потоков"

Владелец компаний Tesla и SpaceX назвал любопытной статью газеты The Washington Post об этом

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, посчитал любопытной версию газеты The Washington Post о причастности полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского к диверсии на "Северных потоках".

Маск присоединился к обсуждению статьи издания в соцсети X (ранее Twitter), начатому бывшим сотрудником Госдепартамента Майклом Бенцем, который опубликовал на своей странице скриншот статьи с подписью: "После целого года лжи сквозь зубы Washington Post сегодня наконец-то сдалась". Маск поучаствовал в дискуссии единственной репликой: "Интересно".

Газета сообщила в субботу со ссылкой на украинских чиновников и европейские источники, что координатором подрыва морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" якобы был бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ полковник Роман Червинский. По словам источников издания, он курировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии. Согласно этой версии, Червинский получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, которые в свою очередь докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, причем операция держалась в тайне от президента Украины Владимира Зеленского. Червинский в письменном заявлении отрицает причастность к подрывам трубопроводам, уточнила газета.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 10 ноября, что Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на "Северных потоках". По ее словам, Запад блокировал эту инициативу, не желая устанавливать правду. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия до сих пор не получила от западных стран вменяемого ответа по результатам расследования подрыва "Северных потоков".