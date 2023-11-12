12 ноября, 09:27
Военная операция на Украине

Конгрессвумен Грин призвала прекратить финансовую помощь Украине

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Tom Williams/ CQ-Roll Call, Inc via Getty Images
Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин
© Tom Williams/ CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Марджори Тейлор Грин также считает, что необходимо устроить импичмент действующему американскому президенту Джо Байдену

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) призвала власти США прекратить оказывать финансовую помощь Украине.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Комментируя отклоненный законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), Грин заявила: "Никаких денег Украине!" Конгрессвумен также призвала устроить импичмент действующему президенту США Джо Байдену.

Помощник главы Агентства международного развития (USAID) США Эрин Макки заявила 8 ноября, что США больше не располагают средствами для прямой бюджетной поддержки Киева, что может поставить под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее экономическую стабильность. По словам Макки, последний транш Киеву был произведен в конце сентября 2023 года.

Администрация президента США Джо Байдена запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и нескольким другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако несколько американских законодателей от Республиканской партии, находящейся сейчас в оппозиции, публично отказываются поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. Кроме того, в свете резкого обострения ситуации в зоне ближневосточного конфликта республиканцы отмечают необходимость переориентации военной помощи с Украины на Израиль. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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