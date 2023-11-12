12 ноября, 10:47,
обновлено 12 ноября, 11:38
Военная операция на Украине

В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги работали в двух регионах на востоке Украины.

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По данным официального ресурса для оповещения населения, предупреждение об опасности действовало в Харьковской области с 11:49 (12:49 мск), затем спустя чуть менее часа сирены прозвучали в Днепропетровской области.

Также в красной зоне находились подконтрольные украинским войскам части ДНР и Запорожской области.

Предупреждения действовали чуть более часа.

В новость были внесены изменения (14:38 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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