В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги работали в двух регионах на востоке Украины.

По данным официального ресурса для оповещения населения, предупреждение об опасности действовало в Харьковской области с 11:49 (12:49 мск), затем спустя чуть менее часа сирены прозвучали в Днепропетровской области.

Также в красной зоне находились подконтрольные украинским войскам части ДНР и Запорожской области.

Предупреждения действовали чуть более часа.

В новость были внесены изменения (14:38 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.