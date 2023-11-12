Зурабишвили считает, что Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно

Грузинский президент считает, что "это произойдет в 2030 году, 2031 или 2029"

ТБИЛИСИ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила, что Грузия, Украина и Молдавия одновременно станут членами Евросоюза. Соответствующее мнение она выразила в интервью французскому телеканалу LCI.

"Нет, я думаю, что это произойдет одновременно", - ответила она на слова журналиста о том, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году, а Грузия позже. "Это произойдет в 2030 году, 2031 или 2029, не знаю, но этот горизонт будет следующим "большим взрывом", как говорится, следующие члены вступят примерно одновременно", - добавила Зурабишвили.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий, в том числе поработать над улучшением ситуации с правами языковых меньшинств. Также Грузии предписано выполнить определенные шаги.

28 августа на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Бледе председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.