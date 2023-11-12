СМИ: ВСУ провалом наступления подставили Байдена перед встречей с Си Цзиньпином

Как пишет издание Asia Times, признание командующего украинской армии Валерия Залужного наличия патовой ситуации на поле боя стали "ударом по стратегическим позициям Америки и выигрышем для Китая" накануне встречи двух президентов

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалом контрнаступления серьезно подорвали переговорные позиции президента США Джо Байдена накануне его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. Такое мнение выразил автор издания Asia Times Дэвид П. Голдман.

По оценкам автора, провал контрнаступления ВСУ на Украине и признание командующего украинской армии Валерия Залужного наличия патовой ситуации на поле боя стали "ударом по стратегическим позициям Америки и выигрышем для Китая" накануне встречи двух президентов. По информации Голдмана, советники председателя КНР демонстрируют полную уверенность в более выигрышной позиции Пекина на предстоящих переговорах. По мнению журналиста, к числу стратегических козырей КНР относится поражение США в технологической войне против Китая, а также статус лидера глобального Юга, в котором КНР удалось укрепиться в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist 2 ноября, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать украинское государство.

Министерство иностранных дел Китая сообщило 10 ноября, что Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где проведет встречу с Байденом, а также примет участие в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Байден и Си Цзиньпин намерены объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран, которые были приостановлены китайской стороной в 2022 году в знак протеста против визита занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.